Milano, 6 mar. (LaPresse) – “La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi a disposizione, per la pace”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus, annunciando che “in questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali per servire il popolo: il cardinale Krajewski, elemosiniere, per portare gli aiuti ai più bisognosi, e il cardinale Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale”.

