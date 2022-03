Milano, 6 mar. (LaPresse) – La presenza di due cardinali in questi giorni in Ucraina “è non solo la presenza del Papa ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire ‘la guerra è una pazzia’. Fermatevi, per favore, guardate questa crudeltà”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus.

