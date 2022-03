Milano, 6 mar. (LaPresse) – “Voglio ringraziare le giornaliste e i giornalisti che, per garantire l’informazione, mettono a rischio la propria vita. Grazie, fratelli e sorelle, per questo vostro servizio che ci permette di essere vicini al dramma di quella popolazione e di valutare la crudeltà di una guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus, ad accompagnare le parole del Pontefice anche l’applauso dei fedeli in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata