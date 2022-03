Milan, 6 mar. (LaPresse) – In Ucraina “le vittime sono sempre più numerose così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel Paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato il soccorso, l’accesso agli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus da piazza San Pietro.

