Torino, 6 mar. (LaPresse) – Oltre 2.500 persone sono state arrestate oggi nelle proteste contro l’invasione dell’Ucraina in 49 città russe. Lo ha riferito Ovd Info. Secondo l’organizzazione, a Mosca sono stati effettuati 805 fermi. Dal 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l’operazione militare di Mosca in Ucraina, in Russia sono stati arrestati 10.948 manifestanti, sottolinea l’organizzazione.

