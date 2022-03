Berlino (Germania), 6 mar. (LaPresse/AP) – L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la morte di 364 civili in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Altri 759 civili sono rimasti feriti dal 24 febbraio alla mezzanotte di sabato. L’ufficio Onu, che usa un metodo rigoroso e riporta solo le vittime confermate, ha detto di ritenere che le cifre reali siano considerevolmente più alte, “soprattutto nel territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni”, poiché la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui si sono verificati intensi combattimenti è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in fase di conferma. I funzionari ucraini hanno presentato numeri molto più alti.

