Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Siamo qui oggi per dimostrare che siamo con voi, che siamo la stesa cosa, che stiamo lottando per lo stesso obiettivo: l’Ucraina libera vuol dire l’Europa libera, e l’Ucraina, l’Italia e l’Europa sono dalla stessa parte, la parte della libertà e della democrazia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, rivolgendosi ai cittadini ucraini presenti alla manifestazione a sostegno dell’Ucraina in corso a Roma.

