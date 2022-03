Torino, 6 mar. (LaPresse) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha tenuto una telefonata con il suo omologo russo, Vladimir Putin, al quale ha riferito che Ankara è pronta a fornire il proprio contributo alla soluzione con mezzi pacifici e il prima possibile della situazione in Ucraina. Erdogan ha poi ribadito il suo appello ad “aprire insieme la strada alla pace”, facendo appello in modo urgente a un cessate il fuoco generale che non solo allevierebbe le preoccupazioni umanitarie nella regione, ma darebbe anche l’opportunità di cercare una soluzione politica. Erdogan ha sottolineato l’importanza di adottare misure urgenti per garantire un cessate il fuoco, aprire corridoi umanitari e firmare un accordo di pace. Lo riporta il Daily Sabah.

