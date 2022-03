Milano, 6 mar. (LaPresse) – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha chiamato il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della situazione in Ucraina. Lo riporta il canale televisivo turco TRT Haber in un tweet precisando che il colloquio telefonico è al momento in corso. Secondo la tv turca, al termine della conversazione è attesa una dichiarazione del presidente turco.

