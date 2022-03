Milano, 6 mar. (LaPresse) – “La scelta di Putin della guerra in Ucraina si rispecchia in Russia nella censura e nella repressione sistematica dei media, dei giornalisti e delle ong. Le incursioni della polizia alle ong Memoriale di Mosca e Civic Assistance e il blocco di Twitter e Facebook sono chiari passi di ulteriore autoritarismo e autoisolamento della Russia”. Così in un tweet l’Alto Rappresentante Ue agli Esteri Josep Borrell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata