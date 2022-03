Torino, 6 mar. (LaPresse) – Poker del Sassuolo in casa del Venezia (4-1) nella gara valida per la 28/a giornata di Serie A. Gli ospiti ipotecano il successo in mezz’ora, portandosi sul 3-0 grazie ai sigilli di Raspadori al 2′ e ai rigori trasformati da Berardi al 17′ e Scapacca al 29′. Henry riapre i giochi al 34′, ma nella ripresa ancora Berardi – sempre dal dischetto – chiude definitivamente la partita al 26′. Nel finale Aramu si fa respingere un altro calcio di rigore da Consigli. I neroverdi con questo successo infilano la terza vittoria consecutiva e salgono a 39 punti, mentre i veneti rimangono fermi a 22, sempre in zona retrocessione.

