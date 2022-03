Roma, 5 mar. (LaPresse) – “Berlusconi deve farci dimenticare, il prima possibile, la faciloneria e superficialità con la quale voleva fare l’università liberare con Putin. Non rimprovero nulla a Berlusconi, lui è liberale che viene dal mondo dell’imprenditoria ed è normale che possa avere delle ingenuità, in questo caso colossali. Come farlo dimenticare? Non ripetendolo, e più sta zitto e meglio è”. Così Giuliano Urbani, fondatore di Forza Italia, interpellato da LaPresse sulla scomparsa di Antonio Martino.

