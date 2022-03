Milano, 5 mar. (LaPresse) – Sarebbero in corso dei nuovi negoziati con la Russia sulla tregua decisa stamattina per l’evacuazione dei civili da Mariupol tramite un “corridoio umanitario sicuro”. È quanto si legge in una nota pubblicata dal sindaco della città Vadim Boychenko sul canale Telegram dell’amministrazione cittadina.

