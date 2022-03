Milano, 5 mar. (LaPresse) – L’esercito russo ha dichiarato la tregua e la creazione di corridoi umanitari dalla mattina di oggi per l’evacuazione della popolazione civile dalle città di Mariupol e Volnovakha. Lo afferma il ministero della Difesa russo in una nota citata dall’agenzia Interfax, in cui si precisa che i corridoi umanitari “sono stati concordati con la parte ucraina”.

