Milano, 5 mar. (LaPresse) – La Russia ha tentato di risolvere in conflitto in Ucraina in modo pacifico, avrebbero dovuto lasciare che nel Donbass di parlasse russo e le persone vivessero a modo loro, ma hanno organizzato un blocco. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo l’agenzia Ria.

