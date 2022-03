New York (Usa), 5 mar. (LaPresse) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà lunedì una riunione di emergenza sulla crisi umanitaria innescata in Ucraina dall’invasione russa. Lo riferiscono diplomatici. Dopo la sessione pubblica, i 15 membri del Consiglio si confronteranno a porte chiuse per discutere una possibile bozza di risoluzione.

