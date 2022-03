Torino, 5 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “ha dato la colpa ai suoi alleati della Nato, sconvolto che non abbia iniziato a proteggerlo, come sperava. Forse sperava di gestire la cosa con la Nato”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa.

