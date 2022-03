Torino, 5 mar. (LaPresse) – Sui negoziati “al momento stiamo aspettando informazioni dal lato ucraino”, “la parte ucraina tira sempre fuori delle scuse per rimandare le decisioni a un altro meeting”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa, precisando che “finora non abbiamo ricevuto informazioni, noi eravamo preparati e pronti da ieri sera a intraprendere la terza tornata di colloqui”.

