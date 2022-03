Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Violando gli accordi raggiunti, la Russia continua a lanciare attacchi con missili e bombe su Mariupol, Volnovakha e altre città. I bombardamenti in corso hanno reso impossibile aprire corridoi umanitari per l’evacuazione in sicurezza dei civili, la consegna di farmaci, cibo. Chiediamo alla comunità internazionale – Stati e organizzazioni internazionali – di condannare subito la palese violazione russa degli accordi sull’apertura dei corridoi umanitari, chiediamo a Mosca di ordinare alle forze armate di cessare il fuoco”. Così il ministero degli Esteri ucraino, su Twitter.

