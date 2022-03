Milano, 5 mar. (LaPresse) – Il colosso spagnolo Inditex, che include tra i suoi marchi Zara, ha annunciato che “sospenderà temporaneamente” l’attività nei suoi 502 negozi in Russia. In una nota, ripresa da Cnn, afferma: “Nelle circostanze attuali non possiamo garantire la continuità delle operazioni e le condizioni commerciali”, la sospensione si applica anche alle vendite online. Dei 502 negozi, 86 sono del marchio Zara, ha affermato la società, aggiungendo di avere più di 9mila dipendenti in Russia per cui sta sviluppando un “piano di supporto speciale”.

