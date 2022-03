Torino, 5 mar. (LaPresse) – “Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato”. Così il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, in conferenza stampa a Varsavia. “La Polonia – ha aggiunto – sta facendo un lavoro fondamentale” in merito alla situazione in Ucraina.

