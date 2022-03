Roma, 5 mar. (LaPresse) – Massima allerta in Italia per possibili cyber attacchi che, secondo l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, potrebbero colpire enti governativi e servizi del Paese nella giornata di domani. L’allerta, secondo quanto apprende LaPresse, arriva dal Computer Security Incident Response Team dell’Agenzia, che monitora h24 la situazione, e ha emesso un preallarme per la giornata di domani.

