Torino, 5 mar. (LaPresse) – Un aereo della Rossija Airlines è diretto a Washington per prelevare diplomatici russi dichiarati persona non grata, e non per stabilire “contatti con gli americani”. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. Nel suo canale telegramm di sabato, Zakharova ha sottolineato che il velivolo, attualmente in volo da San Pietroburgo a Washington, è stato scambiato per “il tentativo di Mosca di entrare in contatto con gli americani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata