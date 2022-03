Torino, 5 mar. (LaPresse) – Dominik Paris ha vinto la seconda discesa libera di Coppa del Mondo disputata a Kvitfjell, in Norvegia. L’azzurro, decimo nella gara di ieri, ha completato la propria prova in 1’43″92 precedendo il norvegese Aleksander Kilde (+0″55) e la coppia svizzera Niels Hintermann-Beat Feuz, entrambi a 0″81 dal campione altoatesino. Indietro gli altri italiani in gara, con Christof Innerhofer al momento ventesimo.

