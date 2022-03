Roma, 5 mar. (LaPresse) – “Come ci chiamavano Martino ed io alla prima manifestazione di Forza Italia alla fiera di Roma? I due dioscuri in cagnesco, io Castore e lui Polluce, o viceversa, non in conflitto ma portatori di due esperienze liberali diverse. Martino era più economico, legato al liberismo di Friedman, io più politico legato a Bobbio, insomma eravamo diversi ma complementari”. Così Giuliano Urbani, fondatore di Forza Italia, interpellato da LaPresse sulla scomparsa di Antonio Martino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata