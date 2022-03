Milano, 5 mar. (LaPresse) – Il tasso mortalità per Covid è di 15 volte superiore per i non vaccinati rispetto a chi ha la dose booster. È quanto emerge dal report esteso Iss. In dettaglio, il tasso di mortalità per i non vaccinati (107 decessi per 100.000 ab.) risulta circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (21 decessi per 100.000 ab.), mentre è di 15 volte superiore a quello dei vaccinati con dose aggiuntiva/booster (7 decessi per 100.000 abitanti).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata