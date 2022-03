Milano, 5 mar. (LaPresse) – Dalla seconda decade di gennaio è stabile al 29% la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare 0-19 anni rispetto al resto della popolazione. È quanto emerge dall’ultimo report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità: in dettaglio, nell’ultima settimana il 19% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 43% nella fascia d’età 5-11 anni, il 38% nella fascia 12-19 anni.

