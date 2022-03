Milano, 5 mar. (LaPresse) – I non vaccinati rischiano il ricovero in terapia intensiva per Covid 16 volte di più rispetto a chi ha la dose booster. È quanto emerge dal report esteso Iss. In dettaglio, il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati (25 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (5 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa sedici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.).

