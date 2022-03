Torino, 5 mar. (LaPresse) – “Chi sta meglio non lo so, lo dirà la partita, noi stiamo al meglio possibile. Per quanto riguarda la mia squadra lo so e posso dirlo: noi siamo al top di quelle che sono le nostre possibilità per giocare questa partita”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan.

