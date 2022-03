Torino, 5 mar. (LaPresse) – “Dybala è uscito anzitempo ieri in allenamento, ha ancora un problemino al flessore, starà fuori”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con lo Spezia. “Ha avuto un risentimento, non nella stessa zona”, ha aggiunto.

