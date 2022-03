Milano, 4 mar. (LaPresse) – Dopo l’approvazione nella notte da parte del Senato della Florida, il governatore repubblicano Ron DeSantis è pronto a firmare una legge che vieta la maggior parte degli aborti dopo la 15esima settimana, anche in caso di stupro o incesto. Sono consentite solo eccezioni che riguardano “gravi rischi” per la donna e anomalie fetali fatali. DeSantis, che ha espresso sostegno alla misura, ha sette giorni per firmare il disegno di legge o porre il veto.

