Kiev (Ucraina), 4 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato la decisione della Nato di non istituire una no-fly zone nel suo paese. “Oggi la leadership dell’alleanza ha dato il via libera all’ulteriore bombardamento di città e villaggi ucraini, rifiutandosi di stabilire una no-fly zone sopra l’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky in un recente discorso video.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata