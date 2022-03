Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Popolo russo, voglio rivolgermi a te. Come è possibile? Insieme, nel 1986, abbiamo lottato contro le conseguenze del disastro di Chernobyl. Dovete ricordare la grafite bruciata sparsa dall’esplosione. Le vittime”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, citato da Ukrainska Pravda. “Se non avete dimenticato, allora non potete tacere”, ha aggiunto, dovete “scendere in piazza e dire che volete vivere. Vivere sulla terra senza contaminazione radioattiva. Le radiazioni non sanno dove sia il confine della Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata