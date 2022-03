Kiev (Ucraina), 4 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente ringraziato la comunità globale per essere solidale con l’Ucraina. In un nuovo video pubblicato sul suo canale Telegram, Zelensky ha dedicato un momento di silenzio ai caduti e ha invitato i cittadini europei a “uscire in strada” e sostenere l’Ucraina. “Sostenete la nostra lotta, perché se l’Ucraina non resisterà, l’Europa non resisterà. Se cadremo noi, cadrete voi”, ha detto. “Tutti voi oggi siete ucraini”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata