Roma, 4 mar. (LaPresse) – “I danni alle centrali nucleari sono sempre globali. Da Chernobyl la nube in sette giorni ha fatto il giro del mondo. Quelle ucraine sono centrali di vecchia generazione quindi ordigni particolari possono arrivare ad intaccare anche le parte più sensibili. Il rischio è molto alto non a caso sono sempre difese dai militari”. Lo dice a LaPresse Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e ricercatore del Cnr. E in merito a un eventuale spegnimento di una centrale nucleare “ci vuole parecchio tempo” invece in caso di emergenza “c’è un metodo per spegnere al volo ovvero ‘annegare’ le barre e impedire che la reazione si moltiplichi a catena. Questo però comporta la perdita del reattore e svariati problemi di inquinamento anche se sarebbe comunque una limitazione del danno”, argomenta. E in ogni caso – conclude Tozzi – per fare in modo che questo procedimento possa essere messo in atto “non deve essere colpita la centrale di controllo”.

