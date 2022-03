Washington (Usa), 4 mar. (LaPresse) – Il Dipartimento per la sicurezza interna consentirà agli ucraini che si trovano negli Stati Uniti di rimanere nel Paese sotto forma di sostegno umanitario. L’aiuto, noto come Temporary Protected Status, si applica alle persone che dovrebbero affrontare difficoltà estreme se fossero costrette a tornare in patria, a causa di conflitti armati o disastri naturali. In quanto tali, queste protezioni sono limitate alle persone che si trovano già negli Stati Uniti. Circa 30.000 ucraini con visto potrebbero beneficiare di questo status protetto, secondo il Migration Policy Institute. L’estensione del Tps agli ucraini a cui sono stati rilasciati visti temporanei li proteggerebbe dall’espulsione alla scadenza di tali visti.

