Roma, 4 mar. (LaPresse) – Il periodico russo Novaya Gazeta ha dichiarato che rimuoverà dal suo sito web i contenuti sulle azioni militari russe in Ucraina a causa della censura. Il quotidiano, il cui editore Dmitry Muratov è stato co-vincitore del Premio Nobel per la pace lo scorso anno, ha affermato che continuerà a riferire sulle conseguenze che la Russia sta affrontando, tra cui l’aggravarsi della crisi economica e la persecuzione dei dissidenti. In un post di Telegram, il quotidiano ha affermato che la censura in Russia è “entrata in una nuova fase”.

