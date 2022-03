Torino, 4 mar. (LaPresse) – “Voglio cominciare con un messaggio di pace. Sono il campo di un’organizzazione che ha come credo fondamentale l’inclusione. Sono inorridito da ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento”. Si è aperto così il discorso di Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, in occasione della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Pechino 2022. “Il XXI secolo è il tempo del dialogo e della diplomazia, non della guerra e dell’odio”, ha aggiunto.

