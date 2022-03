Roma, 4 mar. (LaPresse) – Il trasporto del gas verso l’Europa tramite il Nord Stream sta procedendo regolarmente. Lo ha riferito l’operatore del gasdotto in una nota, riportata dalla Tass. Nord Stream AG ha ricordato che la società non partecipa in alcun modo al progetto Nord Stream 2 e alle attività del suo operatore Nord Stream 2 AG. “Pertanto, Nord Stream AG non è soggetta a sanzioni contro Nord Stream 2 AG, né ad altre sanzioni. Di conseguenza può effettuare pagamenti e liquidazioni”, sottolinea l’azienda.

