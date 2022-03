Roma, 4 mar. (LaPresse) – I ministri degli esteri della Nato hanno discusso di una “no-fly zone” sull’Ucraina, ma hanno convenuto che gli aerei della Nato non dovrebbero operare nello spazio aereo ucraino. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. L’istituzione di una no-fly zone sull’Ucraina potrebbe portare alla diffusione della guerra in più paesi europei, ha aggiunto Stoltenberg.

