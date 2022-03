Roma, 4 mar. (LaPresse) – Per i cittadini che provengono dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form o di certificazione verde le Asl territorialmente competenti devono provvedere “all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall’ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei confini Nazionali”. E’ quanto si legge in una circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni.

