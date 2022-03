Roma, 4 mar. (LaPresse) – La marina ucraina ha affondato la sua nave ammiraglia, la fregata Hetman Sahaidachny, per evitare che cadesse in mani russe. Lo rende noto il Kiev Indipendent. La nave si trovava in rada in riparazione nella città di Mykolaiv. A rifeirlo il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata