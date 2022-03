Parigi (Francia), 4 mar. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron si dice “estremamente preoccupato per i rischi” per la sicurezza nucleare, dopo l’attacco dei russi alla centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina. Lo riferisce in una nota l’Eliseo. Macron ha annunciato che la Francia proporrà “misure concrete” per la sicurezza delle centrali nucleari.

