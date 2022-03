Milano, 4 mar. (LaPresse) – L’Occidente vuole un conflitto protratto in Ucraina per “affondare” la Russia e la Bielorussia in esso. Così il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko citato da Ria Novosti. Lukashenko ha reso noto di aver discusso oggi la situazione in Ucraina e le sanzioni con il presidente russo Vladimir Putin.

