Roma, 4 mar. (LaPresse) – Queste pastiglie “vanno prese in caso di elevata contaminazione che si può raggiungere nelle aree vicine, come Polonia e Bielorussia. Quindi si parla di centinaia e non di migliaia di chilometri. Inoltre – precisa – vanno prese dopo l’evento nucleare per bloccare gli effetti sulla tiroide. Prenderle prima è inutile”.

