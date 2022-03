Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Sono presenti danni al compartimento del reattore dell’unità 1, che non pregiudica la sicurezza dell’unità. I sistemi e gli elementi importanti per la sicurezza delle centrali nucleari sono funzionanti. Finora non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazioni”. Lo afferma Snrcu, autorità ucraina sul nucleare, citata da Ukrainska Pravda.

