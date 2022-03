Roma, 4 mar. (LaPresse) – L’intelligence russa ha accusato i servizi di Stati Uniti e Regno Unito di aver trasformato il territorio della Polonia in un “hub logistico” utilizzato per la fornitura di armi e il trasferimento di combattenti stranieri in Ucraina, provenienti anche dal Medio Oriente”. Lo riporta la Tass.

