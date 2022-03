Milano, 4 mar. (LaPresse) – Intel sospende la fornitura di prodotti ai suoi clienti in Russia e Bielorussia sullo sfondo della crisi ucraina. “Intel condanna l’invasione russa dell’Ucraina e abbiamo sospeso tutte le consegne ai clienti in Russia e Bielorussia”, si legge in un comunicato sul sito web dell’azienda americana, citato da Ria Novosti.

