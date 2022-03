Milano, 4 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin è “a rischio” di finire “incarcerato per crimini di guerra” commessi dalle sue forze russe in Ucraina. Lo ha detto il ministro della giustizia britannico e vice premier Dominic Raab a Times Radio. “Penso che sia un rischio molto reale”, ha affermato citato dal Guardian, “al di là della sua situazione personale, ogni comandante che opera in Ucraina, o addirittura a Mosca, quando si trova di fronte a ordini illegali, che si tratti di prendere di mira civili o altro, di attaccare siti illegali, ora sa che la Cpi (il Tribunale penale internazionale) sta indagando e il procuratore capo Karim Khan è, credo, in viaggio in Ucraina”. “Ora devono sapere che corrono il rischio molto reale di finire sul banco degli imputati di un tribunale e, infine, in una prigione se eseguono quegli ordini illegali”, ha rimarcato.

