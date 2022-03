Bruxelles (Belgio), 4 mar. (LaPresse/AP) – I ministri degli Esteri del G7 affermano che i responsabili degli attacchi militari russi ai civili in Ucraina devono essere ritenuti responsabili dei loro crimini. Nella dichiarazione pubblicata al temine dei colloqui a Bruxelles, i ministri hanno affermato di essere “profondamente preoccupati per il catastrofico bilancio umanitario causato dai continui attacchi della Russia contro la popolazione civile delle città ucraine”. Hanno sottolineato che “gli attacchi indiscriminati sono proibiti dal diritto umanitario internazionale” e che “i responsabili di crimini di guerra, compreso l’uso indiscriminato di armi contro i civili” ne risponderanno. I ministri hanno inoltre accolto con favore le indagini e la raccolta di prove in corso per stabilire quali crimini di guerra potrebbero essere stati commessi in Ucraina. Il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha avviato un’indagine che potrebbe prendere di mira alti funzionari ritenuti responsabili di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata